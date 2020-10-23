Ярославль, 23 октября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Новая станция очистки фильтрата на полигоне «Скоково» под Ярославлем начала работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Станция очистки фильтрата

Фильтрат — стоки с полигона — ранее не очищался. На проблему стоков обратили внимание общественники в 2018 году, когда на полигоне начали размещать твердые коммунальные отходы из Москвы. Тогда правительство Москвы выделило деньги на модернизацию полигона. На эти средства и была закуплена станция очистки фильтрата. Как сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, она позволяет удалять 99,9 процента загрязнителей. Используется технология мембранной обратноосмотической очистки фильтрата. Очистка происходит в несколько этапов с помощью фильтров.

Производительность станции — 10 кубометров в час. Этого достаточно, чтобы в полном объеме закрыть потребность полигона.

«На сегодняшний день проведены все необходимые подготовительные к эксплуатации работы, в том числе получено решение на водопользование, согласно которому разрешен сброс очищенной воды в водный объект. Сейчас очищенная вода поступает в специальную емкость, затем возвращается на тело полигона. Сброса пока не требуется, так как поступление незначительное. Параллельно ведется донастройка оборудования: подбираются необходимые дозы реагентов, расходы жидкости и прочее», — — отметил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов.

Станция была закуплена у российской компании ООО «Нефтегазсервис» в 2020 году.