Москва, 23 октября, 2020, 12:17 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил о положительном тесте на коронавирус, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов в Госдуме

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"Мне стало известно, что тест, который я сдал на коронавирус, дал положительный результат, в связи с этим вынужден соблюдать режим самоизоляции», — сообщил Миронов.

Парламентарий намерен продолжить работу в дистанционном режиме и находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам.

Ранее коронавирус подтвердился у депутата фракции Валерия Гартунга, он также перешел на самоизоляцию.