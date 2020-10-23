Нерехта, Костромская область, 23 октября, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В центральной районной больнице Нерехты использованные средства индивидуальной защиты выкидывают прямо на улицу. Отходы находятся в открытом доступе — попасть на территорию, куда выкидывается опасный мусор, может любой желающий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель костромского областного союза «Соцпроф» Дмитрий Аникин.

Вот таким образом в центральной районной больнице Нерехты хранятся опасные медицинские отходы

«На фотографиях — противочумные костюмы и маски, которые работники скорой помощи скидывают с себя после выезда на забор анализов на коронавирус и работе с пациентами из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией — больным ОРВИ и внебольничной пневмонией. Опасные отходы класса В хранятся прямо на территории учреждения, рядом с пищеблоком. Содержимое находится в гниющих пакетах, частично вывалено в ванну, приставленную к стене и лежащий рядом деревянный ящик».

По правилам, отходы класса В подлежат обязательному обеззараживанию, и должны собираться в мягкую или твёрдую непрокалываемую упаковку с маркировкой. После запечатывания их хранят в специальном помещении для временного хранения медицинских отходов.

Председатель территориального объединения профсоюзных организаций полагает, что пренебрежение мерами безопасности может создать угрозу для здоровья и жизни не только персонала медучреждения, но и жителей города Нерехты. Соответствующее заявление с просьбой отреагировать на нарушение Аникин направил в Управление Роспотребнадзора по региону.