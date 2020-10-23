Киев, 23 октября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Алексей Леонов заявил, что попал под обстрел в Донбассе в рамках своей командировки на «передовую».

ВО «Свобода» Война на Донбассе

С таким заявлением депутат выступил сегодня, 23 октября.

Напомним, что 21−22 октября порядка сотни депутатов «Слуги народа» отправились в Донбасс, чтобы своими глазами оценить нынешнюю ситуацию и проблемы на линии соприкосновения.

Леонов заявляет, что по прибытии на место парламентарии разделились на группы по 10 человек, причем лично он отправился «в наиболее опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника было около 130 метров)».

«На месте нас разделили по одному. Ночь провели с нашими военными на позиции. За время пребывания по нашей позиции было выпущено 4 снаряда: два раза из подствольного гранатомета и два раза из РПГ. Слава богу, все живы!» — информировал депутат.

В завершение он заявил, что военные говорят: такие «провокации» происходят ежедневно, несмотря на формально установленный режим тишины.

ИА REGNUM напоминает, что президент Владимир Зеленский анонсировал поездку 120 народных депутатов от партии «Слуга народа» в Донбасс в ходе послания к Верховной раде 20 октября. Зеленский заявил, что «очень рад», что депутаты едут «не в Турцию, не на Мальдивы, как раньше», а на «передовую», чтобы услышать о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей.

25 октября на Украине состоятся местные выборы, но в «Слуге народа» отрицают, что речь идет о предвыборной акции.