Судьба ключевой ставки и новые заявления Набиуллиной — важное от ЦБ РФ
Предполагаемое время публикации пресс-релиза по ключевой ставке и среднесрочного макроэкономического прогноза — 13:30 по московскому времени.
«Сегодня в центре внимания будет заседание Банка России, от которого не ждут изменения уровня ставки в преддверии главного событийного риска — президентских выборов в США. Инвесторы будут пристально оценивать выступление Эливиры Набиуллиной после решения по денежно-кредитной политике. Ожидается, что глава Центробанка намекнет на готовность к дальнейшему снижению ставки в будущем, что не вызовет ощутимой реакции нашего рынка, включая рубль, который в целом неохотно реагирует на заседания регулятора», — заявил Михаил Дорофеев, председатель правления КПК «Обновление».
Пауза Банка России может ослабить давление и на российский рубль, считает эксперт.
Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич также считает, что ЦБ РФ сохранит ставку на сегодняшнем заседании. А вот рубль к вечеру может оказаться под давлением.
«Мы ожидаем, что на заседании в пятницу, 23 октября, Центральный Банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4.25%. При этом мы не ждем серьезных дезинфляционных последствий от второй волны коронавируса. Дезинфляционный тренд, вероятнее всего, будет нивелирован устойчивым восстановлением спроса на фоне плавного роста зарплат, а также ростом затрат производителей, внешней неопределенностью и волатильностью рубля — все это, на наш взгляд, ограничивает потенциал для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики», — заявили экономисты «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, Андрей Мелащенко.
Совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
Подробности в материале: Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд.
В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составил 3,5−4,0 в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Банка России.
Читайте подробнее: Банк России опубликовал прогноз по инфляции на 2021 год
Восстановительный рост в российской экономике на фоне обострения эпидемии коронавирусной инфекции начал замедляться, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
Читайте подробнее: ЦБ РФ: восстановить рост в российской экономике замедляется
В 2021 году рост экономики составит 3−4%, несмотря на то, что в конце 2020 года восстановление несколько замедлилось из-за обострение эпидемической ситуации, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России.
Читайте подробнее: ЦБ РФ спрогнозировал рост экономики России в 2021 году
Динамика по инфляции в России укладывается в базовый прогнозный сценарий. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Эффект отложенного спроса на инфляционную динамику практически исчерпан. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Влияние отложенного спроса на инфляцию в основном исчерпано — Набиуллина
В российской экономике усилились ожидания ускорения роста цен. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
В мировой экономике сохраняется высокий уровень неопределённости. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Ранее принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают оказывать позитивное влияние на экономику России. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Финансовый сектор РФ сейчас стремительно отыгрывает последствия прежних скоропалительных решений о понижении ключевой ставки. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
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Только драматичные новости с мировых финансовых рынков заставят ЦБ РФ снова повышать ключевую ставку. Об этом к заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
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Как и предполагалось, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Скорей всего, такой ставка останется до конца года. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
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Динамика внешней торговли в случае с Россией оказалась лучше, чем прогнозировалось первоначально. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
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Экономика России вернётся к докризисному уровню в первом полугодии 2022 года. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина назвала сроки возвращения к докризисному уровню экономики РФ
Центральный Банк России существенно уточнил прогноз по платёжному балансу из-за пересмотра вверх оценок по экспорту. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Банк России ожидает «стабильную ситуацию на нефтяном рынке»
Решения по ключевой ставке будут корректироваться с учётом уточнений мер правительства России в отношении фискально-бюджетной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Читайте подробнее: Банк России учтёт решения правительства по бюджету — Набиуллина
Снижение ключевой ставки не всегда влечёт снижение всех остальных ставок в экономике в целом. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина: Снижение ставки может не привести к смягчению кредитных условий
Банк России считает цифровой рубль многообещающим проектом для российской экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Об этом: Набиуллина считает цифровой рубль многообещающим проектом
Ухудшение эпидемиологической ситуации в России в основном будет иметь дезинфляционный эффект на экономику. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Подробности в материале: Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ставки — Набиуллина
Проект внедрения в России цифрового рубля не имеет целью вытеснение бумажной валюты в стране, заявила Эльвира Набиуллина.
Читайте подробнее: Банк России не планирует вытеснять бумажную валюту цифровой рублём
Влияние дезинфляционных факторов из-за обострившейся эпидемии коронавируса может повлечь необходимость проведения ещё более мягкой денежно-кредитной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина допустила потребность в более мягкой кредитной-денежной политике
Низкая ключевая ставка Банка России — это мера необходимая, но недостаточная для того, чтобы российские компании получили доступ к финансовым ресурсам. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.
Подробности в материале: Жизнь граждан РФ может ухудшиться из-за низкой ключевой ставки ЦБ
Одним из основных условий введения цифрового рубля в России является максимальная конфиденциальность его использования, однако это не предполагает анонимности денежных операций, заявила Эльвира Набиуллина.
Подробности в материале: «Анонимности не будет»: Набиуллина об использовании цифрового рубля
Политика льготных ставок по ипотеке является пока что эффективных инструментом для поддержки экономики, но может иметь и негативные последствия. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Об этом: Набиуллина указала на риски от льготной ипотеки для цен на жильё
Банк России не видит рисков для финансовой системы страны в связи с ослаблением курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина.
Читайте подробнее: Банк России не видит рисков в связи с ослаблением рубля
Ослабление российского рубля, наблюдавшееся в августе-сентябре, пока не перешло в цены и отразится на инфляции только в 2021 году, заявила Эльвира Набиуллина.
Читайте подробнее: Набиуллина: ослабление рубля отразится на инфляции только в 2021 году
Центральный банк (ЦБ) России в будущем может продолжить снижение ключевой ставки. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.
«В перспективе ставка может быть еще снижена. Этого нельзя исключать», — сказал Колташов.
В декабре 2020 года инфляция составит 3,9−4,2% по отношению к показателям декабря прошлого года. Об этом говорится в среднем макроэкономическом прогнозе Банка России, опубликованном 23 октября.
Решение Центрального банка (ЦБ) РФ было предсказуемым и последовательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Экономист объяснил, почему Центробанк не снизил ключевую ставку
Сигналы, подаваемые Центральным банком (ЦБ) России, намекают на возможность снижения ключевой ставки до 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
В пользу этого говорит тот факт, что в ЦБ РФ подняли прогнозы по цене на нефть, по падению ВВП, по профициту счета текущих операций. Также ЦБ сообщил, что в целом дефляционные факторы преобладают на длинной дистанции. Это означает, что падение доходов населения бьет по спросу сильнее, чем рост доступности кредитов благодаря низкой ставке. Также ЦБ ухудшили инвестиционный и потребительский прогноз, отметил экономист.
Об этом: Экономист не исключил снижения ключевой ставки до 4%
Дальнейшее снижение ключевой ставки приведёт к дополнительным рискам для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
По его словам, текущее решение по ставке не приведет к последствиям, поскольку рынок ожидал этого.
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Помимо рисков для экономики в целом снижение ключевой ставки принесёт выгоду отдельным отраслям. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 23 октября высказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
По его словам, снижение ключевой ставки, которое Центробанк РФ, вероятно, произведёт в обозримом будущем, поддержит корпоративный сектор и приведет к удешевлению кредитования, что может привести к росту чистых прибылей и росту капитализации рынка.
Об этом: Экономист рассказал, кто извлечёт выгоду от снижения ключевой ставки