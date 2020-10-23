23 октября председатель Банка России Эльвира Набиуллина проводит пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ, на котором принимается решение об изменении ключевой ставки. Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз, 18 сентября, на заседании Совета директоров было принято решение не менять ключевую ставку, которая, таким образом, остаётся на уровне 4,25% с 27 июля. В сентябре Набиуллина отметила, что в российской экономике всё ещё сохраняются дезинфляционные эффекты, однако восстановительный рост может повлиять на рост цен. Вместе с тем октябрь ознаменовался ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией по всему миру, что может стать фактором в пользу смягчения кредитно-денежной политики.

Центральный Банк России. Иван Шилов ИА REGNUM

12:04 23.10.2020 Эльвира Набиуллина [Дарья Драй © ИА REGNUM]

12:09 23.10.2020 Предполагаемое время публикации пресс-релиза по ключевой ставке и среднесрочного макроэкономического прогноза — 13:30 по московскому времени.

12:39 23.10.2020 «Сегодня в центре внимания будет заседание Банка России, от которого не ждут изменения уровня ставки в преддверии главного событийного риска — президентских выборов в США. Инвесторы будут пристально оценивать выступление Эливиры Набиуллиной после решения по денежно-кредитной политике. Ожидается, что глава Центробанка намекнет на готовность к дальнейшему снижению ставки в будущем, что не вызовет ощутимой реакции нашего рынка, включая рубль, который в целом неохотно реагирует на заседания регулятора», — заявил Михаил Дорофеев, председатель правления КПК «Обновление».

12:58 23.10.2020 Пауза Банка России может ослабить давление и на российский рубль, считает эксперт.

13:00 23.10.2020 Главный аналитик ПСБ Богдан Зварич также считает, что ЦБ РФ сохранит ставку на сегодняшнем заседании. А вот рубль к вечеру может оказаться под давлением.

13:02 23.10.2020 «Мы ожидаем, что на заседании в пятницу, 23 октября, Центральный Банк сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4.25%. При этом мы не ждем серьезных дезинфляционных последствий от второй волны коронавируса. Дезинфляционный тренд, вероятнее всего, будет нивелирован устойчивым восстановлением спроса на фоне плавного роста зарплат, а также ростом затрат производителей, внешней неопределенностью и волатильностью рубля — все это, на наш взгляд, ограничивает потенциал для дополнительного смягчения денежно-кредитной политики», — заявили экономисты «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец, Андрей Мелащенко.

13:17 23.10.2020 cbr.ru

13:33 23.10.2020 Совет директоров Центрального Банка России принял решение сохранить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России. Подробности в материале: Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%

13:40 23.10.2020 ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2020 году до $53 млрд с $25 млрд.

13:48 23.10.2020 В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в России составил 3,5−4,0 в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Банка России. Читайте подробнее: Банк России опубликовал прогноз по инфляции на 2021 год

14:00 23.10.2020 Восстановительный рост в российской экономике на фоне обострения эпидемии коронавирусной инфекции начал замедляться, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России. Читайте подробнее: ЦБ РФ: восстановить рост в российской экономике замедляется

14:07 23.10.2020 В 2021 году рост экономики составит 3−4%, несмотря на то, что в конце 2020 года восстановление несколько замедлилось из-за обострение эпидемической ситуации, передаёт 23 октября пресс-служба Банка России. Читайте подробнее: ЦБ РФ спрогнозировал рост экономики России в 2021 году

14:23 23.10.2020 Центральный банк России. Дарья Антонова © ИА REGNUM

15:06 23.10.2020 Динамика по инфляции в России укладывается в базовый прогнозный сценарий. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Инфляционные процессы остались в рамках базового сценария — Набиуллина

15:11 23.10.2020 Эффект отложенного спроса на инфляционную динамику практически исчерпан. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Влияние отложенного спроса на инфляцию в основном исчерпано — Набиуллина

15:17 23.10.2020 В российской экономике усилились ожидания ускорения роста цен. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Бизнес столкнулся с ростом издержек — Набиуллина

15:23 23.10.2020 В мировой экономике сохраняется высокий уровень неопределённости. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина призвала не надеяться на поддержку экономики РФ внешним спросом

15:30 23.10.2020 Ранее принятые решения по снижению ключевой ставки продолжают оказывать позитивное влияние на экономику России. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте также: Набиуллина: Низкая ключевая ставка продолжает смягчать условия кредитования

15:31 23.10.2020 Финансовый сектор РФ сейчас стремительно отыгрывает последствия прежних скоропалительных решений о понижении ключевой ставки. Об этом заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Подробности в материале: ЦБ РФ запаниковал и перестарался со снижением ключевой ставки?

15:34 23.10.2020 Только драматичные новости с мировых финансовых рынков заставят ЦБ РФ снова повышать ключевую ставку. Об этом к заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Подробности в материале: Центробанк РФ загнал себя в патовую ситуацию и впал в апатию — экономист

15:37 23.10.2020 Как и предполагалось, ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Скорей всего, такой ставка останется до конца года. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Подробности в материале: Ключевая ставка ЦБ РФ не изменится до конца 2020 года — прогноз

15:41 23.10.2020 Динамика внешней торговли в случае с Россией оказалась лучше, чем прогнозировалось первоначально. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Набиуллина объяснила пересмотр прогноза по ВВП в положительную сторону

15:46 23.10.2020 Экономика России вернётся к докризисному уровню в первом полугодии 2022 года. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина назвала сроки возвращения к докризисному уровню экономики РФ

15:53 23.10.2020 Центральный Банк России существенно уточнил прогноз по платёжному балансу из-за пересмотра вверх оценок по экспорту. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Банк России ожидает «стабильную ситуацию на нефтяном рынке»

16:04 23.10.2020 Решения по ключевой ставке будут корректироваться с учётом уточнений мер правительства России в отношении фискально-бюджетной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Читайте подробнее: Банк России учтёт решения правительства по бюджету — Набиуллина

16:13 23.10.2020 Снижение ключевой ставки не всегда влечёт снижение всех остальных ставок в экономике в целом. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина: Снижение ставки может не привести к смягчению кредитных условий

16:20 23.10.2020 Банк России считает цифровой рубль многообещающим проектом для российской экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом: Набиуллина считает цифровой рубль многообещающим проектом

16:23 23.10.2020 Ухудшение эпидемиологической ситуации в России в основном будет иметь дезинфляционный эффект на экономику. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Подробности в материале: Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ставки — Набиуллина

16:26 23.10.2020 Проект внедрения в России цифрового рубля не имеет целью вытеснение бумажной валюты в стране, заявила Эльвира Набиуллина. Читайте подробнее: Банк России не планирует вытеснять бумажную валюту цифровой рублём

16:33 23.10.2020 Влияние дезинфляционных факторов из-за обострившейся эпидемии коронавируса может повлечь необходимость проведения ещё более мягкой денежно-кредитной политики. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина допустила потребность в более мягкой кредитной-денежной политике

16:34 23.10.2020 Низкая ключевая ставка Банка России — это мера необходимая, но недостаточная для того, чтобы российские компании получили доступ к финансовым ресурсам. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Подробности в материале: Жизнь граждан РФ может ухудшиться из-за низкой ключевой ставки ЦБ

16:43 23.10.2020 Одним из основных условий введения цифрового рубля в России является максимальная конфиденциальность его использования, однако это не предполагает анонимности денежных операций, заявила Эльвира Набиуллина. Подробности в материале: «Анонимности не будет»: Набиуллина об использовании цифрового рубля

16:44 23.10.2020 Политика льготных ставок по ипотеке является пока что эффективных инструментом для поддержки экономики, но может иметь и негативные последствия. Об этом 23 октября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом: Набиуллина указала на риски от льготной ипотеки для цен на жильё

16:59 23.10.2020 Банк России не видит рисков для финансовой системы страны в связи с ослаблением курса рубля, заявила Эльвира Набиуллина. Читайте подробнее: Банк России не видит рисков в связи с ослаблением рубля

17:18 23.10.2020 Ослабление российского рубля, наблюдавшееся в августе-сентябре, пока не перешло в цены и отразится на инфляции только в 2021 году, заявила Эльвира Набиуллина. Читайте подробнее: Набиуллина: ослабление рубля отразится на инфляции только в 2021 году

18:15 23.10.2020 Центральный банк (ЦБ) России в будущем может продолжить снижение ключевой ставки. Об этом 23 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов. «В перспективе ставка может быть еще снижена. Этого нельзя исключать», — сказал Колташов. Экономист не исключил дальнейшего снижения ключевой ставки

20:00 23.10.2020 В декабре 2020 года инфляция составит 3,9−4,2% по отношению к показателям декабря прошлого года. Об этом говорится в среднем макроэкономическом прогнозе Банка России, опубликованном 23 октября.

21:08 23.10.2020 Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. cbr.ru

22:32 23.10.2020 Решение Центрального банка (ЦБ) РФ было предсказуемым и последовательным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Экономист объяснил, почему Центробанк не снизил ключевую ставку

23:01 23.10.2020 Сигналы, подаваемые Центральным банком (ЦБ) России, намекают на возможность снижения ключевой ставки до 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. В пользу этого говорит тот факт, что в ЦБ РФ подняли прогнозы по цене на нефть, по падению ВВП, по профициту счета текущих операций. Также ЦБ сообщил, что в целом дефляционные факторы преобладают на длинной дистанции. Это означает, что падение доходов населения бьет по спросу сильнее, чем рост доступности кредитов благодаря низкой ставке. Также ЦБ ухудшили инвестиционный и потребительский прогноз, отметил экономист. Об этом: Экономист не исключил снижения ключевой ставки до 4%

23:02 23.10.2020 Дальнейшее снижение ключевой ставки приведёт к дополнительным рискам для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 октября рассказал президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. По его словам, текущее решение по ставке не приведет к последствиям, поскольку рынок ожидал этого. Читайте также: Эксперт рассказал о рисках от снижения ключевой ставки