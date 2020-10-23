Ярославль, 23 октября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Одна из аптечных сетей Ярославля просит регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова обратиться к законодателям с инициативой продлить срок внедрения маркировки лекарственных средств.

Лекарства

Также владельцы аптек просят смягчить наказание за нарушения при работе с маркированными препаратами по объективным обстоятельствам, повлиять на которые они не в силах.

С 1 июля этого года маркировка лекарственных препаратов стала обязательной. Это повлекло за собой ряд трудностей не только для производителей и дистрибьютеров, но и для аптечных сетей.

Ярославские аптекари жалуются, что в период с 16 до 19 часов сайт «Честный знак», который является официальным оператором национальной системы маркировки, часто «висит», происходят сбои: акцепт оперативно не получить, соответственно, товар поступает в продажу с задержкой.

Дополнительной доработки потребовало и программное обеспечение аптек: новый сервис «Маркировка» тоже периодически «зависает», акцепт не проходит несколько дней, что опять же влечет за собой невозможность продать конкретный товар и, как следствие, недовольство покупателей.

«У сотрудников в процессе работы часто возникают непредвиденные обстоятельства: например, покупатель попросил две упаковки лекарства, обе были просканированы, а впоследствии от одной из них клиент отказался. Такие упаковки препаратов невозможно впоследствии продать. Нельзя сделать возврат по кассе бракованной упаковки маркированного товара для возврата поставщику. Периодически возникают ошибки в товаропроводящей цепочке, на выяснение причин и устранение которых уходит несколько суток: все это время товар опять же не продаётся. Подобных нюансов много», — говорится в заявлении на имя уполномоченного по правам предпринимателей Альфира Бакирова.

Также, как признаются владельцы аптечного бизнеса, бывают ошибки, причину которых не может понять и устранить ни поставщик, ни аптека. Их ликвидация требует времени, что не в лучшую сторону влияет на эффективность работы и скорость обслуживания покупателей.

«Фармацевтическая отрасль вряд ли на 100% готова к маркировке лекарственных средств. Здесь и описанные выше технические сбои, и необученный персонал, и еще целый ряд факторов. Сейчас главная задача участников фармрынка — не допустить сбоев в доступности лекарственных препаратов для граждан. Есть компании, готовые к работе в условиях обязательной маркировки, — прекрасно, пусть работают. Но тем, кто не готов, нужно дать возможность качественно подготовиться без штрафных санкций», — пояснил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Альфир Бакиров пояснил, что с трудностями в процессе маркировки сталкиваются аптеки из разных регионов страны, поэтому федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым принято решение провести встречу с представителями аптечного бизнеса в формате ВКС. Все замечания ярославских аптекарей будут направлены в аппарат Титова и доведены до сведения федеральных органов власти, курирующих работу системы маркировки.