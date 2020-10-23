Ярославские аптекари заявили о проблемах с маркировкой лекарств
Ярославль, 23 октября, 2020, 10:42 — ИА Регнум. Одна из аптечных сетей Ярославля просит регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей Альфира Бакирова обратиться к законодателям с инициативой продлить срок внедрения маркировки лекарственных средств.
Также владельцы аптек просят смягчить наказание за нарушения при работе с маркированными препаратами по объективным обстоятельствам, повлиять на которые они не в силах.
С 1 июля этого года маркировка лекарственных препаратов стала обязательной. Это повлекло за собой ряд трудностей не только для производителей и дистрибьютеров, но и для аптечных сетей.
Ярославские аптекари жалуются, что в период с 16 до 19 часов сайт «Честный знак», который является официальным оператором национальной системы маркировки, часто «висит», происходят сбои: акцепт оперативно не получить, соответственно, товар поступает в продажу с задержкой.
Дополнительной доработки потребовало и программное обеспечение аптек: новый сервис «Маркировка» тоже периодически «зависает», акцепт не проходит несколько дней, что опять же влечет за собой невозможность продать конкретный товар и, как следствие, недовольство покупателей.
Также, как признаются владельцы аптечного бизнеса, бывают ошибки, причину которых не может понять и устранить ни поставщик, ни аптека. Их ликвидация требует времени, что не в лучшую сторону влияет на эффективность работы и скорость обслуживания покупателей.
Альфир Бакиров пояснил, что с трудностями в процессе маркировки сталкиваются аптеки из разных регионов страны, поэтому федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым принято решение провести встречу с представителями аптечного бизнеса в формате ВКС. Все замечания ярославских аптекарей будут направлены в аппарат Титова и доведены до сведения федеральных органов власти, курирующих работу системы маркировки.