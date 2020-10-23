Москва, 23 октября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Следственные органы продолжают устанавливать причины загрязнения воды в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки. Проводится тщательный мониторинг ситуации, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Об этом ИА REGNUM 23 октября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет на Камчатке

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По её словам, в настоящее время приоритетной версией произошедшего является природная причина.

«По результатам проведённых биохимических экспертиз признаков токсического отравления у лиц, обратившихся за медицинской помощью, не выявлено, — подчеркнула Петренко. — В исследованных пробах воды, почвы и морских гидробионтов тяжелых металлов не обнаружено».

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Также на природный характер загрязнения, по словам представителя следственного ведомства, указывает и то, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Кроме того, ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года.

«Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», — добавила Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, о загрязнении воды Тихого океана у побережья Камчатки стало известно 29 сентября. В настоящее время исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимается целый штаб специалистов и учёных, включая сотрудников МЧС и Минприроды, а также Росприроднадзора и Роспотребнадзора.