СКР назвал приоритетную версию загрязнения океана у берегов Камчатки
Москва, 23 октября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. Следственные органы продолжают устанавливать причины загрязнения воды в акватории Авачинского залива у берегов Камчатки. Проводится тщательный мониторинг ситуации, выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Об этом ИА REGNUM 23 октября сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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По её словам, в настоящее время приоритетной версией произошедшего является природная причина.
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Также на природный характер загрязнения, по словам представителя следственного ведомства, указывает и то, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Кроме того, ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года.
Как сообщало ИА REGNUM, о загрязнении воды Тихого океана у побережья Камчатки стало известно 29 сентября. В настоящее время исследованием воды, грунта и воздуха у побережья Камчатки занимается целый штаб специалистов и учёных, включая сотрудников МЧС и Минприроды, а также Росприроднадзора и Роспотребнадзора.