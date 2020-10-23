Пермь, 23 октября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В Пермском крае гражданам в возрасте старше 65 лет вновь запретили прогулки. Соответствующие изменения внесены в указ о мерах по недопущению распространения COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Карл Аксель Принценскольд. Преданность. 1888

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Теперь таким гражданам можно выходить на улицу лишь для обращения за медицинской помощью и для покупки товаров и получения услуг в ближайшем к дому месте. Одиночные прогулки и занятия спортом в садах, скверах и парках запрещаются.

Также работодателям рекомендуется перевести таких людей на дистанционный формат. Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре по всей России снова начался рост числа заражений коронавирусом. Продолжается он и в октябре.