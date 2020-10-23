Махачкала, 23 октября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Две экстремистские ячейки общей численностью более 20 человек ликвидированы в трех городах Дагестана: Махачкале, Каспийске и Избербаше, а также в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Возбуждены уголовные дела, сообщил 23 октября центр общественных связей ФСБ России.

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Силовиками пресечена деятельность ячеек международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Установлено, что «такфириты» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели активную пропаганду радикальной идеологии, вербовали в секту новых сторонников. Они также призывали верующих отвергать светские законы и выступали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли гранаты с боевыми запалами, пистолеты, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также 190 экземпляров псевдорелигиозной литературы, рукописные тексты с записями лекций радикальных проповедников, флеш-накопители и компакт-диски с материалами экстремистского характера.

Отмечается, что в рамках расследования будут установлены и привлечены к ответственности участники запрещенной организации.