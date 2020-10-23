Ярославль, 23 октября, 2020, 10:08 — ИА Регнум. Разрушение части капитально отремонтированного Добрынинского путепровода в Ярославле могли произойти по причине ошибок в армировании железобетонной конструкции. Такое мнение содержится в ответе ГАУ ЯО «Яргосстройэксепртиза» прокурору Ярославля Игорю Мокичеву. Копия письма имеется в распоряжении редакции.

Добрынинский путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти в качестве предварительной версии разрушения назвали ошибку проектировщика. Между тем проект прошёл государственную экспертизу. Эксперты настаивают на том, что проект соответствовал всем нормам и не был ошибочным.

«Проектная документация, получившая положительные заключения №76−1-4−0156−13 от 09 сентября 2013 г., №76−1-5−0113−15 от 13 ноября 2015 г. и №76−1-1−2-015168−2019 от 19 июня 2019 г. требованиям технических регламентов соответствует, что подтверждается архивными материалами в деле государственной экспертизы», — говорится в письме.

По мнению «Яргосстройэкспертизы», к проблемам могли привести ошибки не в проектной, а в рабочей документации.

«Производство строительных и монтажных работ объектов капитального строительства осуществляется по рабочей документации, выполненной на основании утвержденной проектной документации. Рабочая документация является детализацией технических решений, предусмотренных документацией проектной и направленных на обеспечение безопасности объектов. Рабочая документация должна соответствовать утвержденной проектной документации, отклонение от требований утвержденной проектной документации не допускается. При этом рабочая документация на экспертизу не предоставляется. Контроль соответствия рабочей и проектной документации осуществляет застройщик (технический заказчик)», — говорится в письме «Яргосстройэкспертизы».

Эксперты пишут, что проектная документация устанавливает общие параметры объекта и допускает различные варианты их достижения, которые детализируются уже в рабочей документации. В частности, проект не содержал схемы армирования пролетных строении на опорах 1−10. Это должна была предусмотреть рабочая документация. Важным моментом является и последовательность работ. Именно здесь и могла произойти ошибка.

«Армирование, не увязанное с требуемой несущей способностью сооружения, а также с технологической последовательностью строительно-монтажных работ и очередностью ввода частей сооружения в эксплуатацию, явилось основной причиной, приведшей к возникновению обнаруженных дефектов. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, не предусматривает включение в состав проектной документации схем армирования железобетонных элементов», — говорится в письме.

Стоит отметить, что это мнение противоречит официальной позиции заказчика — мэрии Ярославля (и «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля»). Кроме того, письмо разъясняет, что пролетные строения 1−10, где произошли разрушения, проектировало не ООО «Каркас», а ООО «СК Ярспец СМУ» в 2015 году. Мэрия же планировала предъявлять претензии к «Каркасу».

Кто разрабатывал рабочую документацию — подрядчик или заказчик, ранее официально не заявлялось. Вероятно, прокуратура также должна дать свою оценку сложившейся ситуации.

Реконструкция моста стоимостью 963 млн рублей ведется с 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Власти открыли движение по левой части путепровода в мае 2020 года, но вскоре вынуждены были его закрыть. Часть обновленного моста начала разрушаться.