Тюмень, 23 октября, 2020, 09:54 — ИА Регнум. В Тюменской области внедряются перерабатываемые боксы для сбора макулатуры в рамках проекта «Бумажный город». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России».

Пресс-служба Тюменского РО ВОО «Молодая Гвардия» Экологичные боксы

В одном из торговых центров Тюмени прошла 22 октября презентация проекта. Были представлены сами контейнеры, которые перерабатываются вместе с бумагой, которая в них попадает. Экологичные боксы для макулатуры планируется поставить в школах, бизнес-центрах и в других общественных местах. Вывозом контейнеров будет заниматься партнёр «Молодой Гвардии» — организация «PTL».

Пресс-служба Тюменского РО ВОО «Молодая Гвардия» Мастер-класс по переработке бумаги

Внимание к экологичным контейнерам тюменские «молодогвардейцы» привлекли мастер-классом по переработке бумаги: посетители торгового центра могли самостоятельно изготовить фрагмент бумаги для вторичного использования. На первом этапе участники создавали пульпу — рвали бумагу на мелкие кусочки и перемалывали ее с добавлением воды в блендере. Затем получившуюся массу переливали в форму и выпаривали влагу утюгом. На переработанной собственноручно бумаге тюменцы писать пожелания своим близким.

Пресс-служба Тюменского РО ВОО «Молодая Гвардия» Экологическая викторина

В ходе мероприятия шёл также сбор макулатуры. Все, кто принёс бумагу на переработку, получили небольшие подарки, а тем, предоставил более пяти килограмм макулатуры, вручались билеты в кинотеатр.

Пресс-служба Тюменского РО ВОО «Молодая Гвардия»

Лидером по количеству сданной бумаги стала шестилетняя Кира Медведева. Она получила в подарок саженец ёлки и три сертификата от партнёров, среди которых помимо кинотеатра, был магазин одежды и батутный центр. Подарки вручались и за участие в экологической викторине.

Владимир Сбитнев. Автор «Несмотря на развитие цифровых технологий, за последние 20 лет мы стали потреблять на 26% больше бумаги. По результатам социологического опроса основная часть тюменцев заинтересованы в домашней сортировке отходов и сдаче макулатуры на переработку. Однако в большинстве случаев пункты приёма макулатуры принимают отходы в промышленных масштабах. Благодаря акции «Бумажный город» помогать окружающей среде можно без накопления больших объёмов сырья. Достаточно взять макулатуру и принести её к ближайшему ящику, которые будут располагаться в школах, бизнес-центрах и других публичных заведениях», — пояснил руководитель тюменского отделения ВОО «Молодая Гвардия»

Отмечается, что тюменскую акцию поддержали отделения «Молодой Гвардии» по всей России. В течение месяца проект «Бумажный город» запустится одновременно в 47 регионах.