Москва, 23 октября, 2020, 09:32 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме обратились к замглавы правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением о введении временного моратория на применение системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и применение административных санкций за нарушение порядка и сроков предоставления аптеками сведений в систему, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства

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Парламентарии обратили внимание на то, что начиная с 5 октября в стране фиксируется четырёхкратное увеличение спроса на противовирусные и симптоматические препараты, а также антибиотики (азитромицин, левофлоксацин, дипиридамол, арбидол и другие). Большинство из них уже недоступны либо могут исчезнуть с аптечных полок в ближайшие дни, отметили в Госдуме.

«Проблема возникла из-за несовершенства и масштабного сбоя в новой системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Имея препараты на складах производителей и поставщиков, аптечным организациям не представляется возможным оприходовать препараты и отпустить пациенту», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Люди не должны быть лишены возможности в острый эпидемиологический период своевременно приобретать лекарства, полагают парламентарии.

«Подобное положение дел является неприемлемым. Граждане теряют доверие к государству, несут дополнительные финансовые расходы и поддаются общественной тревоге», — говорится в письме на имя Голиковой.