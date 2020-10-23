Ярославль, 23 октября, 2020, 09:23 — ИА Регнум. Известная писательница Людмила Петрушевская выступила с обращением в защиту Плещеева озера, которое расположено в Ярославской области. Обращение она опубликовала на своей странице в Facebook и направила неназванному депутату Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плещеево озеро

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время в городе Переславле-Залесском, который расположен на берегу озера, возникают проблемы с качеством питьевой воды. Возмущение ряда жителей Переславля вызывает и процедура принятия нового Генплана, который даёт возможность застройки некоторых берегов озера. Генплан был разработан после объединения города Переславля и Переславского района в единый городской округ. Как выяснилось, проблемы малого города близки известной писательнице.

«Бывая тут, я встречала добрых, воспитанных людей — повсюду. Я увидела всегдашнее расположение, благородство жителей этих мест. Ни разу я не услышала скандального тона и повышенных интонаций, характерных для нервных, съехавшихся отовсюду людей Москвы. Но сейчас над добрым Переславлем-Залесским сгущаются тучи, под угрозой жизнь людей: в водопроводе плохая вода. А она идет из Плещеева озера. Под угрозой и это сокровище России, магическое, в прошлом кристально чистое, над которым стоят древние монастыри, как стражи. Уже бесполезные. Нарушена водоохранная зона вокруг озера, а это главное условие чистоты воды и ее защиты — защиты жителей от болезней и отравлений, от дурного вкуса воды и мути в трубах. То, что теперь происходит с водой, — экологическая катастрофа. Но это только начало. Оказывается, что земля вокруг озера в водоохранной зоне была куплена неким Андреевым, ныне жителем Лондона, и он ее продает под застройку. И везде по городу висят объявление о продаже участков над озером. Бани, сортиры, огороды — и вся грязь в Плещеево. И в краны бедных жителей!» — пишет Людмила Петрушевская.

Петрушевская пишет и о других проблемах города: плохой уборке, состоянии дорог, протекающих крышах, закрытом университете, отсутствии инфекционного отделения в центральной районной больнице. Петрушевская вспоминает и местные власти, которые приняли решение о расширении городской территории.

«А как работает городская дума? Как раз недавно было ею принято решение об этом расширении городской территории. Которая поступит на продажу — или думцы, позволю себе предположить — уже сами, первые, кинутся ее раскупать. Чтобы перепродавать, ясное дело», — пишет Петрушевская.

Писательница предупреждает, что застройка берегов может привести к ухудшению экологии озера.

«Случай Норильска, где сейчас работают следователи, где под судом могут оказаться и местные власти, которые допустили, что «Норильскникель» отравил огромные северные территории, отравил и Ледовитый океан, потому что прорвало трубы с химикатами. Это — возможное будущее Плещеева озера», — пишет Петрушевская.

Эмоциональное обращение писательницы резонирует с обеспокоенностью части жителей Переславля-Залесского и всех, кто любит Плещеево озеро и его окрестности.