Красноярск, 23 октября, 2020, 08:55 — ИА Регнум. В переулке Водометный в Красноярске построят тактильный сквер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Пресс-служба администрации Красноярска Тактильный сквер появится в Красноярске

Он появится рядом с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых, между улицами 60 лет Октября и Свердловская.

Строительство нового места отдыха предусмотрено проектом муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Если программу примут на сессии, то новый тактильный сквер «Светлый» для людей с нарушениями зрения начнут возводить в 2021 году.

Предполагается, что на территории 0,9 га уложат тротуары, обустроят гравийные дорожки, тактильные плиты и древесные настилы. В центральной части сквера будут оборудованы интерактивная сцена, информационный стенд, зрительный зал, место для выставок.

В рамках второго этапа строительства, в 2022 году, должны появиться аллеи, спортивные и детские игровые площадки, уголок для интеллектуальных игр.

В 2021 году в бюджете Красноярска на строительство сквера предусмотрено 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске благоустраивают сквер «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».

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