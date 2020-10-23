Москва, 23 октября, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «15 Арсенал Военно-морского флота» из Ленинградской области. С Минобороны Росии было взыскано более 22 млн рублей долга по госконтракту шестилетней давности. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Mil.ru Корабли военно-морского флота (ВМФ) России

Претензии общества, которое работает с 2010 года и входит в дивизион АО «Ремвооружение», поступили в суд в июле 2020 года, и изначально сумма фигурировала в размере 31,5 млн рублей.

«Взыскать с Министерства обороны Российской Федерации в пользу АО «15 Арсенал Военно-морского флота» долг в размере 22 438 428 руб., расходы по государственной пошлине в размере 180 912 рублей», — постановил судья Абреков.

Сумма в деле была указана как задолженность по государственному контракту от 26 августа 2014 года.

Напомним, ранее между сторонами спора был заключён контракт на утилизацию мин, но он был расторгнут через суд по инициативе исполнителя, так как боеприпасы для проведения работ не поступили.