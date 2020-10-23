С Минобороны РФ взыскали многомиллионный долг по госконтракту
Москва, 23 октября, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «15 Арсенал Военно-морского флота» из Ленинградской области. С Минобороны Росии было взыскано более 22 млн рублей долга по госконтракту шестилетней давности. Вердикт суда ещё может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.
Претензии общества, которое работает с 2010 года и входит в дивизион АО «Ремвооружение», поступили в суд в июле 2020 года, и изначально сумма фигурировала в размере 31,5 млн рублей.
Сумма в деле была указана как задолженность по государственному контракту от 26 августа 2014 года.
Напомним, ранее между сторонами спора был заключён контракт на утилизацию мин, но он был расторгнут через суд по инициативе исполнителя, так как боеприпасы для проведения работ не поступили.