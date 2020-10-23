, 07:30 — REGNUM Суд продлил срок домашнего ареста бывшему первому заместителю председателя правительства Республики Алтай Роберту Пальталлеру. Об этом ИА REGNUM сообщили в Горно-Алтайском городском суде.

«Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и продлил срок домашнего ареста Пальталлеру, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, на два месяца, то есть до 26 декабря 2020 года», — говорится в решении.

Уточняется, что в судебном заседании установлено, что срок домашнего ареста, истекающий 26 октября, недостаточен для следственных действий. Кроме того, нет основания для изменения или отмены данной меры пресечения.

Напомним, бывший зампред правительства Республики Алтай Роберт Пальталлер был задержан в августе 2020 года.

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