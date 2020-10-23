Москва, 23 октября, 2020, 03:25 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 10 ноября 2020 года в рамках дела о банкротстве ООО «Регион-Инвест» рассмотрит требование банка «Траст» о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам фирмы Микаила Шишханова — бывшего владельца и топ-менеджера «Бинбанка». Сумма претензий не сообщается, но на момент перехода от наблюдения к банкротству реестр кредиторов должника содержал претензии на 72,4 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

ООО «Регион-Инвест», созданное в 2010 году для вложений в ценные бумаги, было признано банкротом в марте 2020 года. Управляющим назначили Виктора Чепова. На момент перехода от наблюдения к конкурсному производству реестр содержал претензии на сумму 72 407 571 276,23 рубля. Собственниками «Регион-Инвеста» числятся иностранный актив «Фоалири трейдинг лимитед» (99,9% доли) и московское ООО «Диджитал инвест».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шишханов на сегодня уже является соответчиком по трём крупным финансовым искам — от Центробанка РФ на сумму 283 млрд рублей и от банка «Траст» — на 306,5 млрд рублей и 22,71 млрд рублей. Претензии от «Траста» связаны с попытками взыскать убытки с бывших топ-менеджеров «Рост банка», который санировался «Бинбанком».

Микаил Шишханов ранее входил в рейтинг журнала Forbes.