Москва, 23 октября, 2020, 03:02 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» и признал банкротом банк «Жилкредит», оставшийся без лицензии в июле 2019 года. В отношении кредитной организации было введено конкурсное производство, передаёт ИА REGNUM.

Банк «Жилкредит»

Находившийся на момент отзыва лицензии на 420-м месте по размеру активов банк будет ликвидироваться по процедуре несостоятельности. Примечательно, что 15 октября 2020 года в рамках дела о принудительной ликвидации этого же банка по иску, поданному Центробанком РФ, срок принудительной ликвидации был продлен до 23 марта 2021 года.

Решение по делу о банкротстве пока не изготовлено и размер «финансовой дыры» в банке не сообщался. Дело рассматривалось судьей Луговик.

Напомним, банк лишился лицензии 19 июля 2019 года. Его единственным владельцем была Анна Рибицкая. Долги перед кредиторами на сентябрь 2020 года превышают 177,433 млн рублей, но формирование реестра продолжается. Среди причин отзыва лицензии было в том числе нарушение банковского законодательства.