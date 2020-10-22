Москва, 23 октября, 2020, 01:16 — ИА Регнум. Россельхознадзор не исключил ограничения поставок из Азербайджана продуктов, содержащих вредителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Заузанова ИА REGNUM Черешня

В связи с участившимися случаями выявления вредителей в растительной продукции ведомство призвало азербайджанских коллег усилить контроль за отправляемыми в Россию продуктов.

«В случае дальнейших обнаружений служба будет вынуждена ввести ограничения на ввоз из Азербайджана тех категорий товаров, в которых выявляются карантинные вредные организмы», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что наибольшее число вредителей было выявлено в томатах, поставляемых из Азербайджана. Также вредные организмы находили в картофеле, черешне, яблоках, сливах, гранатах и персиках.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Челябинской области уничтожили партию шампиньонов из Польши. Партию запрещенной продукции изъяли с рынка «Отрадный», а затем уничтожили на полигоне.