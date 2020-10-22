Вашингтон, 23 октября, 2020, 00:54 — ИА Регнум. Преследование в отношении главы Белого дома Дональда Трампа организует кандидат от демократов на пост президента Джо Байден в случае своего избрания, заявил американский лидер в интервью телеканалу CBS.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Трампу напомнили, что он, после своей победы на выборах 2016 года, призывал начать расследования в адрес бывшего руководства страны — президента и вице-президента Барака Обамы и Джо Байдена. После главу государства спросили, что бы он сделал, если бы его противники сделали подобный шаг в его адрес.

«Он непременно так и поступит, поскольку он очень непорядочный человек», — ответил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Дональд Трамп призвал ФБР начать расследование деятельности Джо Байдена.