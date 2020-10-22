* ИГ — запрещённая в России организация

Сараево, 22 октября, 2020, 23:53 — ИА Регнум. Совместными усилиями прокуратуры и полицейских и охранных агентств Боснии и Герцеговины произведено расследование, идентификация, арест и вывоз гражданина Боснии и Герцеговины Яхьи Вуковича, подозреваемого в сотрудничестве с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с территории Турции на родину. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

U.S. Air Force Арест

Экстрадиция подозреваемого была реализована в международном аэропорту Сараево, после чего он был арестован и передан действующему прокурору.

Подозреваемый Вукович родился в 1999 году в боснийском городе Бихач. Сейчас он находится под следствием отдела терроризма в прокуратуре Боснии и Герцеговины и подозревается в участии в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Согласно собранным полицией уликам, подозреваемый присоединился к формированию «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где вместе с другими гражданами Боснии и Герцеговины участвовал в террористической деятельности, нападая на мирное население.