Бишкек, 22 октября, 2020, 22:05 — ИА Регнум. С начала октября 2020 года в республиканский бюджет Киргизии поступило 6 млрд 881 млн сомов (6 млрд 560,2 млн рублей), что на 2 млрд 710,5 млн сомов (2 млрд 584,1 млн рублей), или на 28,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Киргизии

В министерстве финансов столь резкое снижение доходов казны объясняют сложившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуацией.

Также стало известно о том, что с начала октября текущего года республиканский бюджет израсходовал 6 млрд 144 млн сомов (5 млрд 857,5 млн рублей).

В том числе: