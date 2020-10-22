Киев, 22 октября, 2020, 21:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно «с пониманием» отнестись к высказываниям премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что через 15 лет в стране нечем будет платить пенсии.

President.gov.ua Интервью Владимира Зеленского украинским телеканалам

Об этом он сообщил в интервью украинским телеканалам вечером 22 октября.

Зеленский заявил, что слова Шмыгаля нельзя понимать буквально, а речь идет о потенциальных проблемах Украины из-за оттока молодежи.

«Стареет в целом страна, стареет поколение… Что произойдет, если здесь не будет предпринимателей и некому будет платить налоги? Шмыгаль говорит, что если не будет предприятий, не будет нормальных, либеральных условий, включая свободные экономические зоны, кто же будет платить налоги? А некому будет платить налоги — не будет пенсий», — пояснил президент.

ИА REGNUM напоминает, что в начале октября украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии своим гражданам, поскольку соотношение трудоспособного населения к пенсионерам будет оцениваться как один к двум.

«Это означает, что придется налоги вдвое увеличить, чтобы компании могли содержать пенсионеров на сегодняшнем уровне… Конечно, увеличение вдвое или еще больше невозможно. Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через лет 15. Это обычная математика и экономическая демография», — заявил глава правительства.