Ново-Огарево, Московская область, 22 октября, 2020, 21:07 — ИА Регнум. Исключать возможности военного союза России и Китая не нужно, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Rosgvard.ru Совместные китайско-российские антитеррористические учения

Путин "Мы всегда исходили из того, что наши отношения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в общем в этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое представить».

Глава государства напомнил о регулярных совместных военных учениях с Китаем. Москва и Пекин проводят обмен «лучшими практиками в сфере военного строительства». В военно-техническом сотрудничестве у двух стран тоже хороший уровень взаимодействия.

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По словам президента, не так важен обмен и торговля военной продукцией, как обмен технологиями. Обе страны в этом заинтересованы. Задача военного союза Китая и России пока не ставилась, но исключать этого не стоит.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что не против присоединения Китая к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).