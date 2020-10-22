Подгорица, 22 октября, 2020, 21:08 — ИА Регнум. Председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович направил главе парламента Черногории Алексе Бечичу поздравление по случаю избрания на этот пост, сообщает 22 октября Vijesti.

Cradel Черногория

Яндрокович подтвердил готовность Хорватии к дальнейшему развитию двусторонних дружественных отношений между двумя государствами и народами. Речь идет, как отметил сам Яндрокович, прежде всего, о парламентском взаимодействии, о поддержке демократизации и о передаче Черногории хорватского опыта в области евроинтеграции.

Поблагодарив своего коллегу за поздравления, Бечич подчеркнул, что отношения между Черногорией и Республикой Хорватия характеризуются тесным сотрудничеством на самом высоком политическом уровне, в рамках которого явно проявляется заинтересованность в укреплении экономического и парламентского взаимодействия. Это — предпосылка для улучшения общих отношений между двумя странами.