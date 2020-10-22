Киев, 22 октября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что страна в настоящий момент не сможет прожить без западных денег.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Подайте

Об этом он сказал в интервью центральным телеканалам, которое было показано в эфире вечером 22 октября.

«Экономика Украины выстроена таким образом… долго так выстраивалась, и люди должны об этом знать», — подчеркнул Зеленский.

В этом контексте президент выразил мнение, что Украина выполнила все условия для второго транша согласованного кредита от МВФ.

Вместе с тем он заявил о неких врагах как внутри страны, так и за рубежом, которые в вопросе кредитования со стороны Запада «работают против Украины, и они лоббируют свои интересы вопреки интересам государства».

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня Украина и МВФ согласовали новую программу сотрудничества на 5 млрд долларов, почти 2 из которых Киев получил сразу же. Для утверждения этой программы Украине пришлось принять ряд непопулярных решений, в частности закон о продаже земли.