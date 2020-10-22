Ново-Огарево, Московская область, 22 октября, 2020, 19:52 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не имел возможности ввести в стране ограничительные меры из-за коронавируса, так как это повлекло бы серьёзные последствия для экономики. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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»Президент Лукашенко — мы с ним разговаривали много раз — прекрасно понимал всю угрозу коронавируса. Но у Белоруссии нет таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта», — сказал он.

По словам Путина, Лукашенко признавался, что «вынужден был просто сохранить дееспособность экономики».

Вместе с тем президент России отметил, что ситуация в Белоруссии в условиях пандемии «не хуже, чем во многих других странах, на самом деле».