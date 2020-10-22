Киев, 22 октября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Медицинская система Украины может выдержать порядка 15 тыс. новых инфицированных коронавирусом в сутки, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью центральным телеканалам, показанном вечером 22 октября.

President.gov.ua Интервью Владимира Зеленского украинским телеканалам

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Президент отметил, что еще месяц назад власти рассчитывали, что при 9,5 тысячи заболевших в день медицинская система Украины остановится. При этом Зеленский подчеркнул, что увеличить показатель удалось благодаря активному переоборудованию больниц и обеспечению медиков, но ресурс в любом случае не бесконечен.

Он добавил, что одной из главных проблем является нехватка врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19 — сейчас их число пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов.

По мнению Зеленского, вводить жесткий локдаун прямо сейчас нецелесообразно, поскольку такой шаг полностью остановит экономику Украины.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня на Украине был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости — более 7 тыс. подтвержденных случаев коронавируса за последние сутки. По мнению экспертов, уже в ближайшее время страна выйдет на показатель до 10 тыс. новых больных в сутки.