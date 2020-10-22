Ново-Огарево, Московская область, 22 октября, 2020, 19:39 — ИА Регнум. Без договоров по контролю над вооружениями мир обречён, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Kremlin.ru В ходе пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (в режиме видеоконференции)

Путин "На мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений».

Таким образом глава государства ответил на вопрос о значении таких соглашений, как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

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Президент отметил, что Россия считает возможным поставить производство гиперзвукового оружия под контроль международных договорённостей — например, включив его в договор типа СНВ-3.

Он напомнил, что Россия в своё время начала работать над новейшими видами вооружений после того, как США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. И когда Россия разрабатывает новые вооружения, с Запада звучат тезисы, что «и это надо учесть».

Путин «Мы не против, давайте учтём и в количестве носителей, и в количестве боеголовок, мы не возражаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия не против включения Китая в договор по контролю над вооружениями, но если этого так хотят США, то они и должны работать над этим вопросом.