Киев, 22 октября, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что последние 30 лет людям усиленно «промывали мозги» относительно земельной реформы.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он сказал вечером 22 октября в интервью центральным телеканалам страны.

«Всего было семь миллионов гектаров… Сейчас осталось чуть больше двух миллионов гектаров земель. Где еще пять? Их украли», — заявил президент.

По его словам, часть людей, причастных к расхищению украинских сельхозземель, и сейчас находится в Верховной раде Украины. При этом конкретных фамилий Зеленский не назвал.

«Да, украинские политики выступали против введения свободного оборота земли и лгали народу о том, что таким образом будто бы защищают украинский плодородный чернозем от продажи иностранцам. Но на самом деле они через «серые» схемы разворовывали эту землю», — уточнил он.

Также против введения рынка земли выступали «земельные лоббисты», добавил в завершение президент.

Зеленский напомнил, что открытие рынка земли и предоставление людям права свободно распоряжаться своими участками было в его предвыборной программе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко подтвердил, что за последние годы более 5 млн гектаров земель сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности были выведены в частную собственность через механизмы так называемой бесплатной приватизации.