Киев, 22 октября, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в настоящий момент речь не идет о возможности восстановления ядерного потенциала страны.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам вечером 22 октября в контексте ситуации с Будапештским меморандумом.

В частности, Зеленского спросили, какие последствия будет иметь вынесенный на всеукраинский опрос 25 октября вопрос о возможности использования положений Будапештского меморандума для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент отметил, что сейчас не может раскрывать все подробности по этому вопросу, но в целом речь идет о том, что все должны выполнять свои договоренности.

ИА REGNUM напоминает, что Будапештский меморандум подписан в 1994 г. лидерами Украины, России, Великобритании и США — последние три страны выступили гарантами безопасности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия.