Ново-Огарево, Московская область, 22 октября, 2020, 19:03 — ИА Регнум. Санкции Запада против Сирии, особенно в период пандемии, — это дополнительное бремя для сирийского народа, а не для руководства страны, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Kremlin.ru В ходе пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (в режиме видеоконференции)

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Комментируя политику США, которые продолжают вводить санкции против Сирии и Венесуэлы, несмотря на особо тяжёлые для народов этих стран условия, вызванные пандемией коронавируса, президент страны заявил, что никакими политическими соображениями это оправдать нельзя.

Башар] Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину». Путин «Ну причём здесь [президент Сирии, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикаменты, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредиты на ресурсы целевым образом, на медицину».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американское руководство, вводя санкции против Сирии, заявило, что поставкам гуманитарной помощи в эту страну санкции США не мешают, так что сирийский народ якобы не страдает.