Красногорск, 22 октября, 2020, 19:55 — ИА Регнум. В 2021 году около 14 тысяч обманутых дольщиков могут быть обеспечены новым жильём в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

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«В том числе, 6,4 тыс. — это дольщики ГК Urban Group, 7,7 тыс. — мы решаем за счет инвесторов», — заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

При этом в 2022 году за счёт инвесторов планируется решить вопрос обеспечения жилья 4,6 тыс. дольщиков, а в 2023 году эта цифра должна составить 4,8 тыс. граждан.