Ново-Огарево, Московская область, 22 октября, 2020, 18:41 — ИА Регнум. К таким затянувшимся конфликтам, как в Сирии и в Ливии, нужен системный подход, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» — трансляция»

Давая оценку факторам периодического «возвращения» старых, существующих годами, международных конфликтов, глава государства отметил, что, например, нагорно-карабахский конфликт «никуда не делся».

Он добавил, что, пускай даже необходимость борьбы, например, с пандемией, и сплачивает международное сообщество, этого мало: нужны «системные меры для разрешения застоялых проблем».

Путин «Это касается Ближнего Востока, сирийского кризиса, кризиса в Ливии, терроризма, той же экологии».

Напомним, во всех трёх упомянутых Путиным военных конфликтах Россия выступает как посредник по мирному урегулированию. В Сирии к тому же войска России находятся по приглашению законного правительства.