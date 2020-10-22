Киев, 22 октября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что у него есть ощущение, что в Донбасс после урегулирования конфликта «придут большие деньги».

President.gov.ua Владмир Зеленский

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам, показанному вечером 22 октября.

«Деньги… смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», — отметил глава государства.

По словам Зеленского, введение свободной экономической зоны в Донбассе, которое планирует его власть, будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Вместе с тем он добавил, что прямо сейчас об этом речь не идет.

«Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно, да никто и не будет это делать… Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска», — сказал президент.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках всеукраинского опроса, который должен состояться 25 октября, украинцам предложат ответить на вопрос об отношении к свободной экономической зоне в Донбассе.