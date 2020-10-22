Ново-Огарево, Московская область, 22 октября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. «Завозные» модели демократии — это фикция, так страна не приобретает, а теряет суверенитет, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Жан-Жак де Буассье. Мыльные пузыри

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» — трансляция»

Российский президент предложил взглянуть на то, как работают в некоторых странах «завозные модели демократии».

Путин «Это просто оболочка, фикция, как правило, фикция, лишённая внутреннего содержания и даже подобия суверенитета».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что гордится Россией.