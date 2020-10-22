Москва, 22 октября, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Законопроект о новых полномочиях Центрального банка РФ внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября.

Лазебный Иван ИА Красная Весна Центральный банк РФ

Инициатива содержит предложения по расширению полномочий ЦБ РФ, возлагая на него задачу по обеспечению условий для восстановления роста экономики, а также обеспечение темпов стабильного развития экономики страны во взаимодействии с правительством Российской Федерации.

Авторы уверены, что положительные результаты проводимой денежно-кредитной политики в стране должны оцениваться с учетом конкретных показателей экономического роста.

Финансово-экономическая ситуация в стране как никогда требует усиления координации действий Банка России и правительства, в том числе по поддержанию общего целевого уровня инфляции.

Все решения, принимаемые на уровне различных министерств и ведомств, должны проходить «инфляционный аудит», то есть стратегическое и тактическое планирование осуществлять с учетом прогнозируемых инфляционных процессов в экономике, подчеркнули парламентарии.

Кроме того, в развитие политики «дедолларизации» экономики при повышении волатильности курса, которая превышает установленные заранее ориентиры, Банку России дается право использовать весь набор необходимых инструментов, вплоть до прекращения торгов с иностранной валютой.