Нью-Йорк, США, 22 октября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Торги на фондовом рынке США 22 октября начались в «зеленой зоне», однако через час после открытия индексы резко ушли в минус.

Arnoldius Нью-йоркская фондовая биржа

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 13,06 пункта (0,05%), до 28 197,76 пункта, S&P 500 упал на 1,54 пункта (0,04%), до 3434,02 пункта, индекс Nasdaq упал на 52,01 пункта (0,45%), до 11 432,69 пункта.

При этом чуть ранее в ходе торговой сессии Dow Jones упал до минимума в 28 040,18 пункта, S&P 500 упал до 3415,17 пункта, Nasdaq упал до 11 369,29 пункта.

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