Москва, 22 октября, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Китай и Германия движутся к статусу сверхдержав. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Флаг США

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По мнению российского лидера, Соединённые Штаты Америки в сегодняшних условиях уже вряд ли могут претендовать на исключительность.

Говоря о России, глава государства отметил, что в Москве адекватно оценивают интеллектуальные, военные, территориальные и экономические возможности страны.