Ульяновск, 12 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Ульяновской области в этом году планируют запустить в тестовом режиме онлайн-трансляцию хода капитального ремонта в многоквартирных домах. Кроме того, возрастёт число выездных контрольных проверок. Соответствующее поручение дал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона по итогам совещания, посвящённого реализации региональной программы капремонта.

В области ужесточат контроль за проведением капремонта в многоквартирных домах. Областному фонду модернизации жилищно-коммунального хозяйства дано поручение проработать вопрос по обеспечению онлайн-трансляции хода ремонта: предполагается, что в тестовом режиме проект будет запущен в этом году на ряде объектов. Кроме того, станет больше выездных проверок для контроля качества проводимых работ. Также в этом году в договоры с подрядчиками внесено условие об обязательном страховании ответственности, что позволяет оперативно возмещать ущерб при порче имущества при проведении капитального ремонта.

По данным властей, в Ульяновской области до конца года работы выполнят в 123 многоквартирных домах, в настоящее время работы завершены на 57 объектах. На эти цели потрачено около 276 млн рублей.

Напомним, в этом году в каждом муниципальном образовании Ульяновской области определён специалист, который регулярно проводит контроль качества ремонтных работ и участвует в итоговой приёмке.