Берлин, 22 октября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Немецкая компания Adidas продает Reebok из-за убытков, понесенных из-за экспансии бренда в США, 22 октября сообщает агентство Reuters.

Petar Milošević Продукция Reebok

Согласно отчету, Adidas планирует завершить продажу к марту 2021 года. Среди заинтересованных в покупке компаний называются VF Corp и китайская Anta Sports.

Компания Reebok была куплена Adidas в 2005 году за $3,8 млрд. Продажи Reebok во втором квартале 2020 года составили всего $270 млн.

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