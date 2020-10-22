Москва, 22 октября, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Центральный банк РФ уже достаточно низко опустил величину ключевой ставки и, скорее всего, не станет понижать ее еще сильнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 октября заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Я думаю, что пока ключевая ставка ЦБ РФ останется на прежнем уровне. Они и так ее достаточно агрессивно снизили и теперь будут следить за тем, что даст в плане развития экономики предыдущее снижение. В какой степени оно себя проявит. Так что, скорее всего, Банк России сделает паузу», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России 23 октября примет решение о величине ключевой ставки.