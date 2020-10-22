Москва, 22 октября, 2020, 17:02 — ИА Регнум. Прекратить отношения с алкоголем пообещал осуждённый за гибель человека в ДТП актёр Михаил Ефремов в зале Мосгорсуда 22 октября.

Пресс-служба Пресненского суда Михаил Ефремов во время оглашения приговора

Выступая с последним словом, Ефремов попросил суд назначить наказание, «не связанное с лишением свободы».

Ефремов «Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей».

По словам актёра, он собирается поставить памятник Сергею Захарову, который погиб в смертельном ДТП по вине Ефремова. Он назвал случившееся трагедией, разделившей всю его жизнь «на две части».

Ефремов признался, что теперь вряд ли когда-то сядет за руль, и сказал, что он уже не тот беззаботный человек, каким был до аварии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября Мосгорсуд рассматривает прошение защиты Ефремова о смягчении ему наказания: в сентябре актёр был приговорён к восьми годам лишения свободы.