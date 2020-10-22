Степанакерт, 22 октября, 2020, 16:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в ходе боевых действий погибло еще 40 военнослужащих, сообщает 22 октября минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Nkrmil.am В Нагорном Карабахе

Список погибших опубликован на официальном сайте военного ведомства республики.

По данным минобороны НКР, на 21 октября число погибших военных составляло 833.

С учетом нового списка жертв, количество погибших военных НКР составляет 873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут крупные потери, однако в Азербайджане информация о них засекречена.