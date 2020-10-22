Варшава, 22 октября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. В издании Monitor Polski опубликовано польско-американское соглашение о сотрудничестве в развитии ядерной энергетической программы Польши. Из информации в данном документе следует, что в 2033 году в республике будет запущена первая атомная электростанция (АЭС).

Hendrik Tammen АЭС

В документе говорится, что в Польше с интервалом в шесть лет будут построены две атомные электростанции. Новый график реализации первого атомного проекта предусматривает выбор технологий в 2021 году, а в 2022 году предполагается утвердить выбор места размещения электростанции и подписать договор с поставщиком технологий и генеральным подрядчиком. Строительство начнется в 2026 году, а запуск первого реактора состоится в 2033 году. В случае второй электростанции строительство начнется в 2032 году, а ввод в эксплуатацию первого блока запланирован на 2039 год.

«Это соглашение приближает нас к строительству первой атомной электростанции. Кроме того, это важный показатель, с кем поляки хотят сотрудничать в этой сфере. Конечно, это не означает, что мы будем использовать только американские технологии, потому что возможны тандемы с другими странами, но США остаются нашим основным партнером», — прокомментировал документ польский эксперт по энергетике Войцех Якобик.