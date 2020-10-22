Челябинск, 22 октября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Челябинске студенты Аргаяшского медицинского колледжа будут работать на скорой помощи. Об этом журналистам заявила первый замгубернатора Ирина Гехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По её словам, всего к работе привлекут 70 студентов четвёртого курса. Ими будут доукомллектованы бригады на две недели в счёт практики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Челябинска жаловались на задержки с прибытием скорой помощи. Власти признали проблему и объяснили, что это произошло из-за высокой нагрузки на службу.