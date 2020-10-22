Москва, 22 октября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. Визит в Сербию будет нанесён российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 28−29 октября, сообщила 22 октября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Predsednik.rs Сергей Лавров и Александр Вучич

Захарова «Запланированы встречи с президентом Сербии, а также участие в церемониях по случаю завершения оформления внутреннего убранства храма Святого Саввы, а также зажжение Вечного огня на кладбище освободителей Белграда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, храм Святого Саввы во Врачаре находится в Белграде и является одним из крупнейших в мире православных храмов. Российский президент Владимир Путин поручил координировать работы по оформлению внутреннего убранства храма Россотрудничеству.