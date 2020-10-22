Москва, 22 октября, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Заявление вице-президента Турции Фуата Октай, согласно которому Турция готова отправить своих военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе по просьбе Азербайджана, вызвало споры в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением 22 октября в сервисе Яндекс.Новости.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

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Ряд комментаторов поставили перед собой задачу понять, каким образом мир отреагирует на вхождение войск Турции на территорию Карабаха. Для сравнения пользователи привели референдум в Крыму, за который на Россию были наложены санкции со стороны стран Запаа.

«А на Турцию Евросоюз наложит санкции, если они введут свои войска в зону конфликта? Ситуация как с Крымом. Россию по полной обложили, хотя в Крыму был референдум и никакой кровной вражды не случилось. А здесь, наверное, сразу все подстилки американские признают Карабах частью Азербайджана. Я абсолютно нормально отношусь и к армянам, и к азербайджанцам, но они позволили собой манипулировать. Их просто используют и уничтожают. Молодые ребята гибнут с обеих сторон, чтобы удовлетворить амбиции кучки элит. Нет такой проблемы, которую нельзя было бы решить за столом переговоров. Одумайтесь!», — обращается Дмитрий.

Некоторые пользователи предложили Турции территорию Нагорного Карабаха в обмен на земли других стран, которые попали под влияние республики за годы её существования. Таким образом, считают люди, была бы достигнута справедливость.

«Да разве есть какая-то проблема? Только пусть Турция сначала отдаст земли, захваченные ими в Сирии, Греции, Иране, Ираке, Болгарии и Армении. Тогда, пожалуйста, забирайте Карабах. Никто же не против. Просто всё должно быть честно», — думает Viktor S.

Отдельные граждане посчитали нужным отметить то, что Турция ранее делала вид, что не принимает участия в конфликте между Баку и Ереваном. Теперь же последние маски были сброшены и Турция, по-сути, объявила себя полноценным участников противостояния.

«Это подтверждение того, что Турция вовлечена в конфликт по уши. До этого неофициально, через своих солдат и наёмников, а теперь хочет официально. Получается, против 150 тысяч армян в Карабахе будет задействовано, помимо 10 млн азербайджанцев, еще и 80 млн турков. Остаётся позвать еще 250 миллионный Пакистан», — написал Роберт И.

Большинство комментаторов пришли к выводу, что сторонам конфликта в Нагорном Карабахе следует сесть за стол переговоров и как можно скорее положить конец кровопролитному противостоянию. Граждане желают мира, как Азербайджану, так и Армении.

«Очень жёсткий конфликт. Его надо решить мирным путём. Понимаю Азербайджан, также понимаю и Армению. Очень сложная ситуация с границами. Но нужно обратиться к истории и понять, кто исторически на этих землях проживал. К сожалению, очень мало знаю о данном вопросе. Желаю жителям этих республик Мира!», — пишет Роман С.

Напомним, 22 октября вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Турция готова отправить своих военных в зону конфликта в Нагорном Карабахе по просьбе Азербайджана.