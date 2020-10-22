Москва, 22 октября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. Признанный виновным в мошенничестве депутат Московской городской думы Олег Шереметьев (КПРФ) получил наказание в виде четырёх лет колонии условно. Соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Duma.mos.ru Олег Шереметьев

Также депутату назначен штраф в размере 2 млн 171 тыс. рублей в пользу Мосгордумы, которая проходит потерпевшей стороной в данном уголовном деле.

Как сообщало ИА REGNUM, Шереметьева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, парламентарий премировал своего помощника за счёт бюджетных средств, а деньги присваивал себе. Ущерб для Москвы из-за этих действий был оценен в сумму около 2 млн рублей.