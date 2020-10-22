Санкт-Петербург, 22 октября, 2020, 15:37 — ИА Регнум. В Петербурге может вновь повыситься плата за капитальный ремонт для владельцев квартир. О такой возможности, ссылаясь на чиновников Смольного, сообщил 22 октября депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые дома в Санкт-Петербурге

Угроза нового повышения тарифов на капремонт возникла в связи с тем, что Жилищному комитету Санкт-Петербурга требуется дополнительно 3,5 млрд. рублей на капремонт многоквартирных домов. Однако во внесенном в Заксобрание проекте бюджета на 2021 год на эти цели ассигнований не предусмотрено.

В связи с этим глава Жилкома Валерий Борщев, по словам Вишневского, заявил, что «если эти деньги не будут выделены при втором чтении, плата за капремонт должна быть повышена на 3 рубля с кв. метра (сейчас она от 8 до 9 руб. с метра)».

«Ситуация тревожная», — констатировал Вишневский.

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Напомним, капитальный ремонт многоквартирных домов финансируют петербуржцы, через платежи по квитанциям, и власти города — через бюджет. В 2020 году норма о том, что доля города в софинансировании Фонда капремонта должна равняться 40%, пропала из городского закона. При этом тарифы для горожан с 2020 года были увеличены вдвое.

Ранее петербуржцы и оппозиционные депутаты ЗакСа просили власти снять с граждан оплату за капитальный ремонт из-за кризиса с пандемией, но ничего не добились.